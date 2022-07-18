Son dakika haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı

18.07.2022 12:10
Son dakika haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 18 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 11-17 Temmuz'da şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı, haklarında toplamda 22 yıl hapis cezası bulunan 3'ü tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise 2 kişi gözaltına alındı.???????

Operasyonlarda tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 20 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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