Son dakika haber... Van'da değişik suçlardan 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Van'da değişik suçlardan 29 kişi tutuklandı

20.06.2022 09:40
Son dakika haber... Van'da değişik suçlardan 29 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 29 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 29 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13-19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 66 yıl hapis cezası bulunan 37 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 bin 600 TL para, 1 adet bisiklet, 1 adet delici-kırıcı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 1 adet tüfek ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda da aranması olan 2 şahıs yakalanmış, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kurusıkı fişeği ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Van'da değişik suçlardan 29 kişi tutuklandı - Son Dakika

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