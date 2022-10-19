Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

19.10.2022 13:22
Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika haberler: Van'da dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van'da dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattıkları yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almalarına rağmen ürün göndermeyen veya hizmette bulunmayanlara yönelik çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin il genelinde 17 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirerek 42 bin 400 lira maddi menfaat elde ettiklerini belirledi.

Van merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 42 farklı dosyadan arama kaydı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA
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Siber Suçlarla Mücadele, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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