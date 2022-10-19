Sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattıkları yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almalarına rağmen ürün göndermeyen veya hizmette bulunmayanlara yönelik çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin il genelinde 17 dolandırıcılık eylemi gerçekleştirerek 42 bin 400 lira maddi menfaat elde ettiklerini belirledi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Van'da dolandırıcılık suçundan yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

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