Son dakika haber... Van'da Ermeni çetelerinin katliam gerçekleştirdiği mahallede şehitlik yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, Ermen çetelerinin 1915'te katliam gerçekleştirdiği Van'ın Gevaş ilçesinin Yanıkçay Mahallesi'nde şehitlik yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ermeni çetelerinin 1915'te köylüleri katlederek kuyulara attığı kırsal mahalle, yöre sakinlerinin talebi üzerine Büyükşehir Belediyesince şehitlik olarak düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gevaş eski Belediye Başkanı Sinan Hakan ile yaptırılan şehitliği ziyaret etti.

Vali Bilmez ve beraberindekiler, şehitlikte mahallelilerden yaşanan olaylarla ilgili bilgi alıp, dua okudu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Vali Bilmez ve beraberindekiler, ardından Gevaş'ın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında şehit edilen Ahlatlı Osman Çavuş'un Baklakar Tepesi'ndeki kabrini ziyaret etti.