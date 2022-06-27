Son dakika haberi... Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı

27.06.2022 10:03

Son dakika haberlerine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı VAN - Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı

VAN - Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta iki operasyon düzenledi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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