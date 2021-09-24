Üye Girişi
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI - Son Dakika

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI

24.09.2021 16:58

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, aracında kalp krizi geçiren yolcu Fahrettin Adıyan'ı (72) kalp masajı yapıp, güzergahını değiştirerek, hastaneye yetiştirdi.

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, aracında kalp krizi geçiren yolcu Fahrettin Adıyan'ı (72) kalp masajı yapıp, güzergahını değiştirerek, hastaneye yetiştirdi. Hastanede de bekleyen Avar, Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince görevinin başına döndü.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait 121 numaralı Edremit- TOKİ otobüsünde seyahat eden Fahrettin Adıyan, aniden fenalaştı. Otobüs şoförü Mehmet Salih Avar ise aracı durdurup, yolcunun yanına giderek, kalp masajı yaptı. Avar, daha sonra tekrar direksiyon başına geçip, güzergahından çıkarak, hastane yoluna girdi. Yolcularla birlikte hızla Van Bölge ve Araştırma Hastanesi'ne giden şoför, Adıyan'ı sağlık görevlilerine teslim etti. Bir süre de hastane önünde bekleyen Avar, Fahrettin Adıyan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenince yeniden görevinin başına döndü.

'İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE MUTLU OLDUM'

Yaşananları anlatan Mehmet Salih Avar, belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirterek, "TOKİ istikametinde giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi, bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi 'Ben sağlıkçıyım' deyince ben hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, 'Siz hastayla ilgilenin, ben de hastaneye görüreyim' dedim. Hastayı hastaneye götürdük. Hastanın durumu da bayağı kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler, hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi sonra hastanın durumunun iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum" diye konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI
OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI

Kalp Krizi, Edremit, Kalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rizespor başkanı 17:49 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı çıldırdı! Sözlerine tepki yağıyor Türkiye'nin gündemine 17:42 Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi 17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı 16:56 Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek 16:52 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı 16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor 15:56 Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor         
17:56
CHP'li Erdoğdu, CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu         
17:44
Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar         
17:40
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir         
16:53
Son Dakika: MEB, Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı         
16:44
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak         
16:24
Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi Müge Anlı'ya katılan Alexander Schlıenbecker, 33 yıl sonra gerçek adını öğrendi         
15:48
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 18:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP MASAJI YAPIP, GÜZERGAH DEĞİŞTİREREK HAYAT KURTARDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement