Van'ın Tuşba ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Çomaklı Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Ayşe Aytin'in doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleriyle açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları Aytin'i 3 saat süren çalışmanın ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aytin'in kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumu iyi olan Aytin'in yakınları, belediye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.