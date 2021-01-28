Son dakika haber! Van'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazdı - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazdı

28.01.2021 12:43
Son dakika haber! Van'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle

Edinilen son dakika haberine göre Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazıldı.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine ağır darbeler vuran Jandarma ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 çuval içinde 101 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili T.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "İyi ki doğdun Eren" yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van'da jandarma ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle 'İyi ki doğdun Eren' yazdı - Son Dakika


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