Son dakika haber: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
24.11.2020 08:53
Son dakika haber: Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'da 2018'de Van'dan katılan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan teröristin dün, Şırnak Silopi Hudut Kapısından teslim olması sağlandı.
Son Dakika Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Isparta'da MHP'li Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu! Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum