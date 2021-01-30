Son Dakika | Kar nedeniyle yolu kapalı mezradaki hastaya ambulans helikopterle ulaşıldı
30.01.2021 20:11
Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşen 61 yaşındaki İsa Metin, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşen 61 yaşındaki İsa Metin, yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin 3 bin 200 rakımlı Anaköy Mahallesi'ne bağlı Çığır mezrasında yüksekten düşerek yaralanan Metin'in yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olması yüzünden Van'da konuşlu bulunan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter bölgeye yönlendirildi.
Mezraya ulaşan sağlık ekipleri, ilk tedavisini yaptıkları Metin'i helikoptere alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
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