Kara kovan bal kesimi etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Van'da 6. Geleneksel Bal Kesim Etkinliği düzenlendi.

Tuşba ilçesine bağlı Vali Mithatbey mahallesinde, Çatak yöresinde katkı maddesi kullanılmadan üretilen topraklı sepet kara kovan balında, sezonun ilk kesimi yapıldı.

Kesime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk hakiki kara kovan balının hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Van'ın arıcılıkta giderek artan bir değere sahip olduğunu belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"Van'ın hakiki kara kovan balını tanıtmaya yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlimiz, aracılıkta belirli bir potansiyele sahiptir. Ülke arıcılığının yaklaşık yüzde ikisine kadar üretimini ilimiz karşılamaktadır."

Üç kuşaktır arıcılık yaptıklarını ifade eden üretici Ömer Akbulak ise "Çatak ilçesinin Konalga Mahallesi Demirkazık mezrasında arı yetiştiriciliği yapıyoruz. 650 sepet kovanımız var. Van balını diğer bölgelerden ayıran özelliği bitki florasının zengin olması ve 2 bin 800 rakımda yetiştirilmesi. Her yıl geleneksel olarak organik bal kesimini yapıyoruz." diye konuştu.