VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI - Son Dakika
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VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI

30.03.2022 09:47
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI

SAĞLIK Bakanlığı'nca acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Van'a da konuşlandırılan ambulans helikopterle bu yıl 54 hasta taşındı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Van'a da konuşlandırılan ambulans helikopterle bu yıl 54 hasta taşındı. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mesut Akkoş, "Bu yıl özellikle helikopter vakalarında yüzde 100'lük bir artış sağladık. Çığ riski nedeniyle çoğu hastamızı ambulans helikopter ile Van merkeze naklettik" dedi.

Sağlık Bakanlığı, 2008'de bu yana hava ambulansları ile yurt içi ve yurt dışında hastalara ulaşıp, nakillerini gerçekleştiriyor. Acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli illerde konuşlandırılan ambulans helikopterlerden biri de Van'da bulunuyor. Van ile birlikte çevredeki 7 ile hizmet veren ambulans helikopter, kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan ve çığ riski bulunan yerleşim yerlerindeki acil hastaları alarak hastanelere nakledilmesini sağlanıyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mesut Akkoş, kentte 80 ambulans ve paletli ambulanslarla sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Bilindiği üzere bu yıl kış mevsimi diğer bölgelere göre ilimizde çok çetin geçti. Yaklaşık 670 personelimiz ile bu yıl halkımıza acil sağlık hizmeti vermeye çalıştık. Bu yıl özellikle helikopter vakalarında yüzde 100'lük bir artış sağladık. Çığ riski nedeniyle çoğu hastamızı ambulans helikopter ile Van merkeze naklettik" dedi.

'GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Van'ın bir bölge ili olduğunu vurgulayan Dr. Akkoş, "Çevremizdeki 7 ile hizmet vermekteyiz. Bu illerden de hastalarımızı alıyoruz. Tabi ki; bu kış en çok Bahçesaray, Başkale ilçeleri gibi çığ riskinin çok yüksek olduğu yerlerden hastalarımızı naklediyoruz. Geçen yıl 50 UMKE vakası varken, bu yıl 74 vakamız oldu. Tabi bu vakalar, normal ambulans vakaları değil. Çoğu zaman vakalarımız 10-15 saat sürmekte. Arkadaşlarımız sağ olsunlar gece-gündüz demeden karla kaplı yolları aşıp, hastalarımıza ulaşmaktadır. Ambulans helikopterin bu bölgede bulunması çok önemli. Çünkü burada Türkiye'nin diğer illerine nazaran çok daha çetin kış şartları yaşanıyor. Kış şartlarında özellikle kırsalda bulunan ve ulaşımı zor olan hastalarımıza ulaşmamız çok zor oluyor. Kışın çetin geçtiği ve çığ riski bulunan Bahçesaray ilçemizdeki hastaları bu kışın genelde helikopter ambulansla naklettik" diye konuştu.

VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI
VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA KONUŞLU AMBULANS HELİKOPTER, BU KIŞ 54 HASTAYI KURTARDI - Son Dakika
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