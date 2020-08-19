Son dakika haber! Van'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Van'da kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

VAN - Van'ın Saray ilçesinde tarla sulamak için açılan su kuyusuna düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Saray ilçesine bağlı Beyarslan Mahallesi Kanigöl mevkiinde meydana geldi. Bahahattin Akın isimli çocuk, bilinmeyen bir sebeple K.Z. isimli şahsa ait tarlayı sulamak için açtığı su kuyusuna düştü. Durumu fark eden çevredekiler Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyudaki suyu tahliye edip çocuğu çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ettiler. Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saray Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.