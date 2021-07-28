Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, fünye, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Kayalar Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 18 fünye, 3 küçük tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi - Son Dakika