Son dakika haber | Van'da PKK'ya ait silah ele geçirildi

Son dakika haberler: VAN Jandama Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silahlar ele geçirdi.

VAN Jandama Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalına düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silahlar ele geçirdi. Van Valiliği, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 1 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği 1 tabanca, 1 av tüfeği, bir miktar fişek ve malzeme ele geçirilmiştir" denildi.



Son Dakika

Son Dakika: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Manchester City'den İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferi! Grealish için 100 milyon pound ödeyecekler

3 genç karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunmuşlardı

Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş

Karabük'te asansörlü ulaşım! Yüksek kesimlerde bulunan mahallelere gitmek artık daha kolay

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısının iş yerine saldırı düzenlendi

8 gündür alev alev yanan bölgelere umut veren haber! Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, kuvvetli sağanak müjdesi verdi

Oyuncu Furkan Kızılay, üç gün önce tatil yaptığı bölgeye bu sefer yangınla mücadele için geldi