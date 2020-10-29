Son dakika haberi... PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda silah ve mühimmat bulundu

29.10.2020 21:41

Son dakika haberlerine göre Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda uzun namlulu silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda uzun namlulu silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespiti amacıyla Başkale ilçesi kırsalında dün "Yıldırım-10 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sonucunda Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğe ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."

Son dakika haberi... PKK'ya yönelik Yıldırım-10 Operasyonu nda silah ve mühimmat bulundu
Son dakika haberi... PKK'ya yönelik Yıldırım-10 Operasyonu nda silah ve mühimmat bulundu
Son dakika haberi... PKK'ya yönelik Yıldırım-10 Operasyonu nda silah ve mühimmat bulundu
Son dakika haberi... PKK'ya yönelik Yıldırım-10 Operasyonu nda silah ve mühimmat bulundu

Mühimmat, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10 Operasyonu'nda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler belli oldu İstanbul'da Atatürk hologramlı Cumhuriyet Bayramı kutlaması nefes kesti Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı
Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 9 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu         
21:47
Kulüplerin sosyal medyadan yaptığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı Kulüplerin sosyal medyadan yaptığı İstiklal Marşı paylaşımları büyük beğeni topladı         
21:31
UEFA Başkanı Ceferin: VAR sitemi sınırlandırılacak UEFA Başkanı Ceferin: VAR sitemi sınırlandırılacak         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı         
20:50
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü Ülkede infial yaratan olay! Küçük kız, cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü         
19:35
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 72 kişi vefat etti, 2319 yeni vaka tespit edildi         
19:00
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim Ünlü oyuncu Melisa Döngel, arkadaşlarıyla gittiği kafeye alınmayınca olay çıkardı: Sizi bitireceğim         
15:03
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 22:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda silah ve mühimmat bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei