Üye Girişi
Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

10.11.2021 09:59
Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi

Son dakika haber: Van'ın Erciş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bazı evlerde silah bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Taşlıçay Mahallesi'nde bulunan evlere düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ile 129 fişek, ruhsat süresi geçmiş av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li uzmanların keşfettiği DH1047 isimli antikor, koronavirüs pandemisinin seyrini değiştirecek 10:58 ABD'li uzmanların keşfettiği DH1047 isimli antikor, koronavirüs pandemisinin seyrini değiştirecek Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları 10:50 Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü 10:44 Şiddet filmlerinden etkilenen komşusu, talihsiz kadını kılıçla öldürdü
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 10:32 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor 09:49 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 09:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak 08:23 Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
10:59 Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor
10:52 Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı
10:50 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler
10:50 Ünlü isimlerin sosyal medyada 10 Kasım paylaşımları
10:48 Sorumluluklarını yerine getirmeyen başkanlara hapis cezası yolda
10:41 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:31 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
10:27 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor Dolar 9,78 seviyelerinde seyrediyor         
10:59
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı Karısını şarj kablosuyla bağlayıp işkence yapan koca, serbest kaldı         
10:52
14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler 14 yaşındaki kızı vuran tetikçi konuştu: Kanser hastası çocuğumla tehdit ettiler         
10:50
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:42
Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı         
10:00
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor         
08:27
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 11:09:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Van'da ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement