Son dakika haber | Van'da şehit ailelerine "Devlet Övünç Madalyası" verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Van'da şehit ailelerine "Devlet Övünç Madalyası" verildi

16.03.2022 15:22
Son dakika haber | Van'da şehit ailelerine "Devlet Övünç Madalyası" verildi

Son dakika haberine göre Van'da düzenlenen törende şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Van'da düzenlenen törende şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, kahraman güvenlik güçlerinin, ülkenin her yerinde terörle mücadele ettiğini söyledi.

Şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanında olduklarını anlatan İnce, "Bu ülkeyi bize vatan kılan şehitlerimizin kutsal kanlarıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar bu ülkenin topraklarında şehitlerimizin kanının olmadığı bir yer yoktur. Bu ülke için, bu millet için, bu bayrak için, ezanlarımızın susmaması için, gelecek nesillerimiz için, kutsal değerlerimiz için ve her şeyden öte Allah'ın rızası için şehitlerimiz canlarını verdiler." dedi.

Ailelerin şehit olan evlatlarıyla her zaman gurur duyduğunu ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Şehitlik makamı makamların en yücesidir. Hiç kimseye nasip olmayacak bir makamdır. Ebedi hayatta sizlerle beraber olacak, sizleri ebedi olarak cennetine koyacak bir makamdır. Bunun için sahip olduğunuz bu şehit yakınlığı, çok değerli ve yücedir. Tek düşüncemiz, hedefimiz var, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve layık olmak. Önemlisi budur. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek hedefimize ulaşmış sayılırız. Bu vesileyle şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

Vali Mehmet Emin Bilmez de "Şehit yakınları bu ülkenin emanetidirler. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bu ülkenin birliğine beraberliğine, kardeşliğine, vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edenlere Rabbim fırsat vermesin. Allah şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 12 şehidin yakınına Devlet Övünç Madalyası verildi.

Törene Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

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Son dakika haberi... Vanlı şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi Son dakika haberi... Vanlı şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi Hakkari'de şehit güvenlik korucularının ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi Hakkari'de şehit güvenlik korucularının ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi

Togo Cumhuriyeti, Hakkari, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Van'da şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika


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