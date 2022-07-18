Son dakika haber... Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı

Van 'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt 'un naaşı, törenle memleketi Kayseri 'ye uğurlandı.

Kaynak: AA

Bozkurt, Van, Güncel, Son Dakika

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