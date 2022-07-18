Son dakika haber! Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi - Son Dakika
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Son dakika haber! Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

18.07.2022 18:58
Son dakika haber! Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi

Son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un naaşı, Kayseri'ye getirildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un naaşı, Kayseri'ye getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şehit Bozkurt'un naaşı, uçakla getirildiği 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında aile fertlerinin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındıktan sonra Kayseri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Bozkurt'un naaşı, yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Kayseri Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.

Açıklamada, Vali Çiçek'in Bozkurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu da belirtildi.

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Kaynak: AA

Kayseri, Bozkurt, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi - Son Dakika

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