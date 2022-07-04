Son dakika haber! Van'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "27 Haziran-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 6, DEAŞ terör örgütü soruşturmaların 3 ve FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında da 4 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN