Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

11.04.2022 09:47
Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Van'da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Van'da PKK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 24 şahıs olmak üzere toplam 27 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 27 gözaltı - Son Dakika
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