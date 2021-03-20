Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

VAN'da, polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün 'gençlik yapılanması'na yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması' olan 'Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)' içinde faaliyet yürüten ve nevruz kutlamalarında bazı mahallelerde sokak olayları düzenleyebileceği veya bu olaylara katılabileceği yönünde haklarında bilgi edinilen 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı 8 adrese yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aranan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor.