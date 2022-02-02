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Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

02.02.2022 13:03
Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1 Şubat 2022 tarihinde Van'da yapılan operasyonla 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Terör Örgütü, Jandarma, Terör, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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