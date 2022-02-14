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Son dakika haber! Van'da terör operasyonu kapsamında 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da terör operasyonu kapsamında 26 şüpheli yakalandı

14.02.2022 09:31
Son dakika haber! Van'da terör operasyonu kapsamında 26 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Van'da polis ekipleri tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 şüpheli şahıs yakalandı.

Van'da polis ekipleri tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 şüpheli şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 7-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında 9 şahıs, PKK/KCK Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında ise 17 şahıs olmak üzere toplam 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. - VAN

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Emniyet Müdürlüğü, Terör, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Van'da terör operasyonu kapsamında 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Van'da terör operasyonu kapsamında 26 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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