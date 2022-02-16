Üye Girişi
Son dakika haber... Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

16.02.2022 22:25
Son dakika haber... Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 10-16 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 15,82 gram eroin, 11,47 gram sentetik ve 21 sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda16 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber... Van'da torbacı operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Van'da torbacı operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Van'da 'torbacı' operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
21:07 Son Dakika: Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini arka arkaya sıraladı
20:57 Son Dakika: Türkiye'de 16 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 94 bin 176 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 22:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Van'da "torbacı" operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement