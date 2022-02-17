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Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu

17.02.2022 08:30
Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu

Bir son dakika haberine göre Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 16 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "10-16 Şubat 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 15,82 gram eroin, 11,47 gram metamfetamin, 21 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 16 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu
Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Van'da 'torbacı' operasyonu - Son Dakika


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