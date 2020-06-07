Son dakika haber... Van'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kaçakçılara yapılan müdahalede 71 paket halinde 35 kilogram esrar, 17 kilogram sentetik uyuşturucu ve 2 litre sıvı sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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