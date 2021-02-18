Son dakika haber: Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan C.E. ve S.K'nin üst aramasında 3,1 gram sentetik uyuşturucu ile 0,39 gram toz esrar bulundu.

Şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.