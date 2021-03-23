Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli - Son Dakika

Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Van'da normalleşme süreciyle açılan Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmen ve öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'ın İpekyolu ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime 1 hafta süreyle ara verildi. Durum, öğrenci ve velilerine bildirilirken, okula gelmemeleri istendi. Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği belirtildi.

OKULDAKİ ÖĞRENCİ PANSİYONU TAHLİYE EDİLDİ

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan ve öğretmen ile öğrencinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından eğitime 1 hafta ara verilen Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki 200 öğrencinin kaldığı pansiyon da tahliye edildi. Öğrenciler, evlerine gönderilirken, okulda 29 Mart'tan itibaren tekrar eğitim- öğretime başlanacağı belirtildi.