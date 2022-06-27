Son dakika haber... Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

27.06.2022 09:35
Son dakika haber... Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Son Dakika | FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı Son Dakika | FETÖ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Van'daki terör operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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