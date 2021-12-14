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Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı

14.12.2021 11:25
Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı

Son dakika gündem haberi... Van Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ayda yaklaşık 25 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldığı bildirildi.

Van Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 6 ayda yaklaşık 25 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldığı bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Van Gölü'nde 3 etap şeklinde yapılacak temizlik çalışmalarında 2 milyon 780 bin metreküp dip çamurunun temizleneceği belirtildi.

Açıklamada, belediyenin temiz ve daha yeşil bir Van için 2021 yılında çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüttüğü vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nca çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, toplumun her kesimine ulaşıldığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Katı Atık Entegre Tesisi ve Van Gölü'ndeki dip çamuru temizleme çalışmasının vatandaştan büyük takdir topladığı aktarılan açıklamada, günde ortalama bin ton çöpün getirildiği tesiste teknolojik makinelerle ayrıştırılan çöplerden elde edilen biyogaz, elektrik enerjisinin yanı sıra ayrıca görüntü kirliliğinin önlenmesi ve çevreye yayılan kötü kokunun da giderilmesinin sağlandığı belirtildi.

Van-Özalp kara yolunda bulunan katı atık entegre tesissinin 2. etabının tam kapasiteyle faaliyete girmesiyle yaklaşık 35 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekolojiye büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerinde çöp sorununu bitirdi. Van merkezde yapılan Entegre Katı Atık Tesisine bağlantılı olarak ilçelerin çöp sorununu bitirmek için 3 bölgeye kurulan çöp transfer istasyonları tam kapasite hizmet vermeye devam ediyor. Muradiye, Erciş ve Çaldıran ilçelerinin çöplerinin toplandığı Karahan Katı Atık Aktarma İstasyonunda günlük 150 ton, Özalp ve Saray ilçelerine ait Mollahasan Katı Atık Aktarma İstasyonunda 60 ton, Çatak, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinin Gölkaşı Katı Atık Aktarma İstasyonunun da ise 40 ton çöp toplanılıyor. 2021 yılında uzun yıllar büyük ihmaller sonucu hızla kirlenen Van Gölü içinde önemli bir projenin startı verildi. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için dip çamuru temizleme çalışmalarını başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının koordinasyonunda yaklaşık 6 aydır gölde titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 25 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı. 3 etap olarak yapılacak olan temizlik çalışmalarında göl dibinden toplam 2 milyon 780 bin metreküp dip çamuru temizlenecek. Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önüne geçmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarından topladığı atıkları Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinde bertaraf ediyor. Ayda ortalama 120 ton tıbbi atık bertaraf edilen tesis, Büyükşehir Belediyesinin bütçesine de maddi katkı sağlıyor."

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün kurulduğu bildirilen açıklama, şöyle denildi:

"Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin eski vahşi çöp depolama alanlarını ağaçlandırdı. Gevaş'ta Akdamar adasının karşısında yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan çöplük alanını bu kapsamda ağaçlandırdı. Gürpınar ve Çatak ilçelerinin vahşi depolama alanları ıslah edilerek kapatıldı. İki ilçenin eski çöp alanlarının ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor. Kürt edebiyatının önemli şairlerinden Feqiye Teyran'ın türbesinin bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak, koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz yaylasına giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aileden 14'ü çocuk 24 kişi için şehitlik anıtı yaptı. Kent estetiği ve yolların genişletilmesi için çalışmaları kapsamında kent merkezindeki mezarlıkların duvarları yenileniyor. Kent genelinde bulunan mezarlıklar, yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırıldı. Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, çeşmeler ve banklarda bakım ve onarımdan geçirildi. Daha temiz ve yaşanabilir bir Van için hafriyat ve inşaat yıkıntıları için döküm sahası dışında herhangi bir noktaya dökülmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere taşınması için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, derelerde ve sahillerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içerisinde dereler ve sahillerde yaklaşık 200 ton evsel atık toplandı. Kentte çevre ve görüntü kirliliğine neden olan Van Gölü'nü kirleten 463 hayvancılık işletmesi yıkıldı."

Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı
Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Van Gölü'nde 6 ayda 25 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı - Son Dakika
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