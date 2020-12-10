Son dakika haber... Van Gölü'nde 9 yıl önce kaybolan kardeşinin bulunmasını istedi - Son Dakika

VAN Gölü'nde çıktığı balık avında sandalının alabora olmasıyla kaybolan Mustafa Avcı (35), aradan geçen 9 yılda bulunamadı. Avcı'nın ağabeyi Agit Avcı, kardeşi için bir süre önce gölde batan mülteci teknesinin bulunması için kullanılan cihazlar ile yeniden tarama yapılmasını istedi.

Gevaş ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki İn Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılıkla uğraşan Mustafa Avcı, 4 Mart 2012 günü, sandal ile balık avına çıktı. Fakat fırtına nedeniyle Avcı'nın sandalı alabora oldu. 'İmdat' çığlıkları komşu köylerden duyulan Avcı için jandarma ve sahil güvenlik ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. Havadan helikopterle, gölde teknelerle yapılan aramalara rağmen Mustafa Avcı'ya ulaşılamadı.