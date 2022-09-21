VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

21.09.2022 18:27

VAN Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Tuşba ilçesindeki Adır Adası'nda, yıldırım düşmesi sonucu çalılık alanda yangın çıktı.

VAN Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Tuşba ilçesindeki Adır Adası'nda, yıldırım düşmesi sonucu çalılık alanda yangın çıktı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Van Gölü'ndeki 4 adadan biri olan Tuşba ilçesine bağlı Adır Adası'na, bugün zaman zaman etkili olan yağmurun ardından saat 15.30 sıralarında yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte adadaki kuru ot ve çalılık alanda yangın çıktı. Adada dumanların yükseldiğini gören Adır Mahallesi'ndeki balıkçılar, jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri, balıkçı teknesi ile adaya giderek yangına müdahe etmeye çalıştı. Ardından Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutalığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Adır Adası, Van Gölü, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VAN GÖLÜ'NDEKİ ADIR ADASI'NDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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