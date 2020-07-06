Son dakika haber! Van Gölü'ndeki batık göçmen teknesi ROW cihazı ile aranıyor (Ek)
Son dakika haberi: Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenleri arama kurtarma çalışmaları, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) yapılıyor.
Van Gölü'nde 9 gün önce batan teknedeki göçmenleri arama kurtarma çalışmaları, su altı görüntüleme cihazıyla (ROW) yapılıyor.
Van Gölündeki aramalar, Ankara'dan getirilen 4 ROW cihazı ile sürdürülüyor. Göl tabanından yaklaşık 200 metre derinliğe inilirek yapılan çalışmalar kameralara yansıdı. ROW cihazı, Ankara'dan gelen Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından yapılıyor.
Göl tabanının bu 2 ekip tarafından taranmasına devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:42 Kaynak: DHA
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