Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek - Son Dakika

Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek

18.11.2020 12:11
Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 750 ile bin 250 TL arasında destek verileceğini söyledi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde kayıtlı olan balıkçı teknelerine 750 ile bin 250 TL arasında destek verileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan İl Müdürü Görentaş, balıkçı teknelerinin destekleneceğini ifade ederek, "Deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı sosyoekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlendiği tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı, tebliğin yayımlandığı tarihte (18 Kasım 2020) geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemiler için destekleme yapılacak. Ayrıca desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, tebliğin yayımı tarihinden itibaren 27 Kasım 2020 günü mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine tebliğ ekinde yer alan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden yararlanacakları için dilekçe ve ekleriyle tebliğin yayımlandığı tarihteki balıkçı gemisinin sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur. Destekleme için balıkçı gemisinin tebliğin yayımlandığı tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınacak. Ayrıca il/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin tebliğin yayımlandığı tarihte; geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu, o tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarından ve SUBİS'ten kontrol edilecek. Kontrol sonucunun uygun olması halinde müracaat işleme alınacak" dedi. - VAN

Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek
Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek

Van Gölü, Tebliğ, Tarım, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Gram altın 467 liradan işlem görüyor Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin
MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok         
12:10
Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı         
11:41
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin         
10:50
Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş         
10:33
Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi         
09:53
Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü         
09:21
Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek         
02:04
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 12:37:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Van Gölü'ndeki kayıtlı balıkçı teknelerine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei