Son dakika haber: Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi - Son Dakika

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi

VAN - Van'ın Edremit Belediyesi tarafından kurulan 'Dalış Okulu'nda eğitim görenler, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere dalış eğitimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün derinliklerindeki gizemler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Van Gölü'nde yer alan dünyadaki en büyük mikrobiyalit yapılarının uzunlukları 1,5 ile 23 metre arasında değişiyor. Şu ana kadar keşfedilen dünyanın en büyük mikrobiyalitin boyu ise 23,4 metre olarak ölçüldü. Edremit Belediyesi tarafından "Van Gölü'nün Gizemli Sularına Dalıyoruz" sloganıyla hizmete açılan dalış okuluna gelenler, profesyonel dalgıçlar eşliğinde eğitim alıyor. Kayıt yapan 200 kişiye gruplar halinde eğitim alıyor.

"Bir haftada 200 kişi dalış eğitimi alıyor"

Bölgede tek dalış okulunun Edremit'te olduğunu söyleyen dalış rehberi Eczacı Serkan Ök, "İki yıldır burada faaliyet gösteriyoruz. Edremit Belediyesinin 200 kişiyi dalışla tanıştırması çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyona birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Gelen arkadaşlara elimizden geldiğince su altı gizemini göstermeye çalışıyoruz. Van Gölü mikrobiyalitleri dünyanın en büyük mikrobiyalitleri olarak kalmıyor, aynı zamanda yapıları ve su altından çıkan tatlı suyun oluşturduğu esrarengiz yapıları var. Biz bunları dalış dersi almaya gelen arkadaşlara göstermekten büyük gurur duyuyoruz. Umarım arkadaşlarımızda gördüklerinden mutlu oluyorlardır" dedi.

"Belediyenin bu eğitimi desteklemesi çok güzel"

Ankara'dan Van'a dalış eğitimi vermek için gelen eğitmen Aşkın Yakıştıran da, "Ankara'dan Van'a Edremit Belediyesinin daveti üzerine geldim. Çok farklı bir olay. Bunu her yerde görmüyorum. Türkiye'de dalış merkezleri var ama belediyenin bunu desteklemesi çok güzel, takdire şayan bir olay. Buraya gelen arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu inanıyorum ki bu sporun yaygınlaşmasını, Van'ın ve Van Gölü'nün tanınmasını sağlayacaklar. Dalışa gelen arkadaşlarımızın aralarında öğretmen olanlar var, bunu çocuklarımıza da anlatacaklar. Van Gölü farklı bir coğrafya. Mikrobiyalitleri var, dünyanın en büyük mikrobiyalitleri Van'da. Van Gölü zaten Türkiye'nin en büyük sodalı gölü ve bunları dünyaya tanıtmak lazım. Edremit Belediyesi de bu çalışmalarla büyük bir adım atmış" diye konuştu.

Dalışa gelen vatandaşlar ise su altı dünyasını keşfettikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, çalışmalarından dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ettiler.