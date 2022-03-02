VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika
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VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

02.03.2022 17:23
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 sanığın yargılandığı davada tutuklu tek sanık olan Medeni Akbaş'ın tahliye talebi reddedildi.

VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 12 sanığın yargılandığı davada tutuklu tek sanık olan Medeni Akbaş'ın tahliye talebi reddedildi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunup jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu, 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Sanıklar hakkında 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendiği iddianamede teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da sanık olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden Başsavcılığın talebiyle Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

DURUŞMA 20 NİSAN'A ERTELENDİ

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 7'nci duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ve müdafi avukatları hazır bulundu. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Medeni Akbaş, yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunduğunu, mağdur edildiğini belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti. Sanık Medeni Akbaş'ın avukatı Şahin Cangüleç, müvekkilinin suç işlemek için hareket etmediğini, sadece göçmen kaçakçılığı yönünde yargılama yapılmasını, tahliyesini veya ev hapsini talep ettiklerini söyledi. Dosya kapsamında tutuksuz yargılanan diğer sanıklar da beraatlerini istedi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Medeni Akbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
VAN GÖLÜ'NDEKİ TEKNE FACİASI DAVASINDA TUTUKLU TEK SANIĞIN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

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Van Gölü, Altınsaç, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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