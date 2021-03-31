Son dakika haber! 'Van Gölü'nün Korunması İçin Eylem Planı' değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının organizesiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Elite World Van Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, Su ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul, ilgili kurumlar ve STK temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van Gölü için çok önemli bir eylem planı hazırlandığını, toplantıda tüm yönleriyle ele alınacak planının alanda uygulamasının nasıl yapılacağının değerlendirileceğini söyledi.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez ile ilgili kurumlar ve STK'ların katıldığı bir toplantıda kapsamlı olarak Van Gölü'nün konuşulmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Van Gölü'nün geçmişten günümüze mavi geldiğini ve bunu gelecek nesillere mavi olarak aktarmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Şu anda gölümüz hızla kirleniyor. Van Gölü'nü birilerinin gelip koruması ve kurtarmasını beklemek yanlıştır. Bizler Van Gölü Havzası'nda yaşayan insanlar olarak bu değerimizi korumalıyız. Bu koruma sadece kanalizasyon yapmakla, kamu kurumlarıyla olmaz. Göl çevresinde yaşayan vatandaşların katı atıklarını göle su taşıyan kanallara atmaması gerekir. Şu anda sahilde hummalı bir çalışma var. Göl çevresindeki ahırların yıkılması çok önemli. Ahırların büyük bir kısmı yıkıldı. Diğerlerini de kısa sürede kaldıracağız. Burada vatandaşların bilinçlenmesi ve STK'ların bize destek vermesi gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla ve eşi Hanımefendinin himayesinde başdanışmanının koordinesinde koruma çalışmaları yürütülüyor. Bu çok önemlidir. Toplumsal bir duyarlılık oluşturarak Van Gölü'ne sahip çıkmalıyız. Van Gölü'nün korunması için alan yönetimi oluşturmalıyız. Bugün dünyada en değerli olan çevre ve sudur. Bundan dolayı orijinal haliyle günümüze gelen Van Gölü'nü korumak çok kıymetlidir. Van Gölümüzde 500 bin yıldır yaşayan yeni bir tür keşfedildi ve tescillendi. Yani Van Gölü'nün çok gizemleri var. Van Gölümüzün korunması için emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yapılan çalıştaylarda korumayla ilgili yol haritası çıkacaktır. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da, Van Gölü'nü korumak adına emek veren herkese teşekkür etti. Van Gölü'nün tüm bölge için önemli bir konuma sahip olduğunu aktaran Orhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassas çalışmaları Van Gölü'yle de bütünleşti. Bu çalışma Van için mutluluk verici. Sonuca ulaşmamız konusunda çok ciddi destek verildi. Daha önce bu konuda farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok kurum bu işin içinde. Süreci bugüne kadar getirdik. Bugün de farkındalık oluşturulması adına tüm kurumlarımızla konuyu bir kez daha ele alacağız. Valimizin çok büyük emekleri var. Bizim işimiz daha yeni başlıyor. Van Gölü'ne sahip çıkmak için hem sorumluyuz hem de hevesliyiz. Van Gölümüzü koruma anlamında eksiklerimizi tespit edelim ve ona göre çalışmalarımızı yürütelim" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, Su ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de konuşma yaptığı toplantı, katılımcıların görüşlerini bildirmesiyle son buldu.

Toplantı sonrasında Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve toplantıya katılan yetkililer, helikopter ile Van Gölü kıyı incelemesi gerçekleştirdi. - VAN