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Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu

14.02.2022 15:22
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu

Son dakika habere göre VAN merkezli 3 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

VAN merkezli 3 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta muhtemel eylemlerin önlenmesi ve terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Ekipler, '6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Terör örgütüne üye olmak ve 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik Van merkezli, Hakkari ve Şırnak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda Van'da 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Hakkari ve Şırnak'ta da 12 kişi gözaltına alındı.Bu arada, Başkale ilçesi kırsalında; Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin arama tarama faaliyetinde 5 atla kaçakçılık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Atların üzerinde ve yol güzergahındaki aramalarda ise 42 havalı tüfek ve 119 havalı tabanca ele geçirildi.


Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu
Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu
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Jandarma, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Van merkezli 3 ilde terör operasyonu - Son Dakika


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