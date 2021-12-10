Van merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde nitelikli yağma, yağmaya teşebbüs, tefecilik, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret suçlarını işledikleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van, Mersin ve Mardin'de operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 2 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 3 çek fotokopisi, 25 senet, 2 senet fotoğrafı, av tüfeği, 139 av tüfeği fişeği, 19 cep telefonu ve GSM hatları ile 2 hafıza kartı ele geçirildi.

Ayrıca il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen GBT sorgulamalarında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.