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Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

19.02.2022 13:03

Son dakika haberine göre Van merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlayan kişilerin deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu belgeleri ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Muş ve Bitlis'te 54 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Siirt'te 3 iş yerinde yapılan aramada kaçak telefon ele geçirildi Siirt'te 3 iş yerinde yapılan aramada kaçak telefon ele geçirildi

Kaçakçılık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Van merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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