Son dakika haber... Van polisi kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Van polisi kaçakçılara geçit vermiyor

04.04.2022 09:27
Son dakika haber... Van polisi kaçakçılara geçit vermiyor

Son dakika haberine göre Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen sigara, cep telefonu ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen sigara, cep telefonu ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Mart 2022 - 3 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 2 bin 121 paket sigara, 23 adet cep telefonu, 3 bin 320 adet makaron, tefecilik ve 6114 SKM suçlarında kullanıldığı değerlendirilen 10 adet çek-senet (2 milyon 632 bin TL değerinde), 2 adet wifi cihazı, 2 adet kulaklık, 2 adet sim kart, 2 adet Smart Kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmış olup, ilimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

Son dakika haber... Van polisi kaçakçılara geçit vermiyor
Son dakika haber... Van polisi kaçakçılara geçit vermiyor

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Van polisi kaçakçılara geçit vermiyor - Son Dakika


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