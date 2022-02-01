Üye Girişi
Son dakika haber | Van Valiliğinden "fuhuş operasyonu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Van Valiliğinden "fuhuş operasyonu" açıklaması Açıklaması

01.02.2022 23:52
Son dakika haber | Van Valiliğinden "fuhuş operasyonu" açıklaması Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Van Valiliği, "fuhuş operasyonunda adı geçen polis memurlarına soruşturma başlatılmadığı" iddialarını yalanladı.

Van Valiliği, "fuhuş operasyonunda adı geçen polis memurlarına soruşturma başlatılmadığı" iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Ocak'ta kentte faaliyet gösteren iki masaj salonuna yönelik fuhuş operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında, operasyonla ilgili "İstihbarat Şube'de çalışan bazı polislerin de bu masaj salonlarında ortak gibi çalıştıkları, bu polislerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı" şeklinde yanlı ve yanlış haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle açıklama yapılması gereği duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Ocak'ta ilimiz merkezli fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından yapılan operasyonda 2'si polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süresinin dolması ile 19 Ocak'ta mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen 2 polis memurundan biri tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Diğer şüpheli adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Her iki personel aynı gün görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmekte olup dijital veri incelemeleri sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda soruşturma genişletilecektir."

Gözaltına alınan polis memurlarının geçen yıl nisan ayında istihbarat biriminden çıkartıldığı belirtilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

YORUMLAR
500

fuhuş operasyonu, Polis, Masaj, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Van Valiliğinden 'fuhuş operasyonu' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:40 Erdoğan'ın revizyon sinyalinin ardından kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik dedikoduları konuşuluyor
23:38 Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten cani koca, aynı gün eşini katletti
23:22 Arkadaşını evine çağırıp av tüfeğiyle öldürdü!
23:20 Kılıçdaroğlu ve Akşener'le bir araya gelen Davutoğlu'ndan ittifak yorumu: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
23:14 Son zamanların en büyük transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
23:11 Çıldır Gölünde şaşırtan hareketlilik! Buzun üstünde avlanan aç kurt vatandaşı heyecanlandırdı
23:08 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj gönderdi, Davutoğlu'nun şaşkınlığı kameralara yansıdı
22:46 Emre Belözoğlu takımın dumanını çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 23:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Van Valiliğinden "fuhuş operasyonu" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement