Son dakika haber... Vanlı ailelerin çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylem sürüyor - Son Dakika

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Anneler HDP ve PKK'yı bitirecek"

Oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılan Saliha Mert, AA muhabirine, yıllardır evladına kavuşacağı günü beklediğini söyledi.

Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini vurgulayan acılı anne, "Allah'ın izniyle anneler PKK ve HDP'yi bitirecek. Bebeklerimizi nasıl aldıysalar öyle de verecekler. Benim gibi binlerce annenin evladını koparıp götürdüler. Hiçbir çocuk öyle bir yeri seçemez. Lanet olsun onlara." şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Şeyma Sancar'ın annesi Nazlı Sancar da aile sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

HDP ve terör örgütü PKK'nın binlerce anneyi mağdur ettiğini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızı alana kadar buradayız. İnşallah evladımızı söke söke terörün elinden alacağız. Asla geri adım atmayacağız. Her hafta çığ gibi büyüyoruz. Buradan tüm annelere sesleniyorum, gelin ve çocuklarınız için sessinizi yükseltin. Artık herkes uyansın, korkmasın. Hakkımız olan evlatlarımızı alalım."

Aileler bir süre il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.