Son dakika haber... Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Vanlı şehit gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

VAN - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, öğle namazını müteakip memleketi Van'ın Gevaş ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde Irak'ın Kuzeyi Hale Dağı doğu bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen EYP patlaması sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han (25), sevk edildiği Işıklı Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari'deki törenin ardından naaşı memleketi Van'ın Gevaş ilçesine getirilen şehit Han için Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit İstihkam Uzman Çavuş Han, Hişet Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Han'ın bekar olduğu öğrenildi. Cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.