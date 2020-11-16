Son dakika haber... Varank: "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik"
16.11.2020 11:21
Son dakika haber... Varank: "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik"
Varank: "Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik"
Yatırım, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Varank: 'Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik' - Son Dakika Ekonomi
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