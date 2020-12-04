Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu

04.12.2020 11:06
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Muş'un Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Muş'un Varto Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

İlçede havaların soğumasıyla birlikte dilenci sayısı da artmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren ilçenin en işlek caddelerinde oturarak duygu sömürüsü yapıp vatandaşlardan para isteyen dilenciler, zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla toplanarak ilçe dışına çıkarıldı. İlçe halkından dilenen bir tek kişinin bile olmadığını ifade eden zabıta memurları, dilencilerin çevre il ve ilçelerden geldiğini belirtti. Bazı çocukların ellerinde çeşitli yazıların bulunduğu kağıtlarla dilendiğini de belirten memurlar, "Dilenciliği artık meslek haline getirenler var. Bir de esnaftan para alamadıklarında hakaretler yapıldığı bize bildirmektedir. Korona virüsün baş gösterdiği bu dönemde onların bir kere gezmemeleri gerekmektedir. Bu nedenle de esnafımızın talepleri doğrultusunda biz de onlara bir operasyon yaptık. İlçeye girişlerini engelleyeceğiz" dedi.

Gazetecilerin çekim yapmasını istemeyen dilencilerin taşla saldırmaya çalışmasına da zabıta engel oldu. - MUŞ

Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu
Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu

Operasyon, Zabıta, Varto, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Varto'da dilenci operasyonu - Son Dakika


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