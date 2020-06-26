Son dakika haber... Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haberi... Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı Fatih Vatan Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç takla attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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