Son dakika haber... Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika haberi... Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı Fatih Vatan Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç takla attı.

Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

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İSTANBUL - Fatih Vatan Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında bir araç takla attı. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si olay yerine gelen ambulanslarla hemen hastaneye kaldırılırken takla atan araç içerisinde sıkışan bir kadın yolcu ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fatih Vatan Caddesi'nde saat 23: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CGL 894 plakalı aracın kadın sürücüsünün sol şeride geçişi sırasında 34 BLL plakalı araç sürücüsünün arkadan hızla gelerek çarpıp takla attığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 2 yolcu olay yerine gelen ambulanslarla götürülürken takla atan araç içerisinde sıkışan kadın yolcu itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşları sonrası araç içerisinden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadın yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken diğer 2 yaralının tedavileri sürüyor.

Yol üzerinde araçla seyir halindeyken kaza anını gören Gökhan Dikilitaş, "Takla atan araç şerit üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek öndeki araca vurarak takla attı. Ben beyaz aracın arkasında seyir halindeydim, önümdeki araca vurdu" dedi.

Vatan Caddesi, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 01:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Vatan Caddesi'nde feci trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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