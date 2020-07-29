Erzurum, Kars ve Ağrı'da, uygun fiyata kurbanlık bulmak için pazara giden vatandaşlar ile emeklerinin karşılığını alabilmek isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarına sabahın erken saatlerinde giden vatandaşlar, uygun fiyata kurbanlık bulabilmek için besicilerle sıkı pazarlıklara giriyor.

Vatandaşlardan Murat Karaçay, AA muhabirine, sıkı pazarlık sonucu yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki boğayı 15 bin 200 liraya aldıklarını anlattı.

Pazarın en gözde hayvanını aldıklarını aktaran Karaçay, "Hayvan sahibi 16 bin liradan aşağı düşmedi. Sıkı pazarlık ve pazardaki bazı vatandaşların desteğiyle 15 bin 200 liraya aldık. Pazarın en iyi hayvan bu, iyi beslendi çok güzel bir hayvan." diye konuştu.